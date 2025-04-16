Артига не расторг контракт с «Химками»

Как стало известно «СЭ», бывший главный тренер «Химок» Франк Артига пока не подписал документы о расторжении контракта с подмосковной командой.

В связи с этим клуб объявил о назначении Магомеда Адиева в роли исполняющего обязанности главного тренера. При этом бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», заявил в интервью «СЭ», что контракт с 47-летним специалистом будет рассчитан на один год.

В качестве тренера Адиев работал с нижегородской «Волгой», «Анжи», «Чайкой», карагандинским «Шахтером», сборной Казахстана и «Ахматом».

«Химки» после 24-го тура чемпионата России-2024/25 занимают 12-е место в турнирной таблице с 23 очками.