Садыгов считает, что «Химки» не достойны негативного давления, которое сейчас оказывается в прессе

Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в интервью «СЭ» заявил, что на подмосковный клуб оказывается слишком много негативного давления.

— На «Химках» заострено внимание, не только у этой команды есть проблемы, — заявил «СЭ» Садыгов.

— Почему, на ваш взгляд, на «Химках» заострено внимание?

— Я считаю, что «Химки» недостойны того негативного давления, которое сейчас оказывается в прессе. Было много команд, которые банкротилось, прекращали существование, не выполняли свои обязательства. «Химки» пока свои обязанности выполняют. Не знаю, почему все говорят о «Химках». Может быть, потому что клуб находится около столицы. Не переживайте, все будет хорошо.

«Химки» после 24-го тура чемпионата России-2024/25 занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками.

Во вторник, 15 апреля, подмосковный клуб объявил об отставке Франка Артиги с поста главного тренера. После этого появилась информация о том, что футболисты основного состава команды могут бойкотировать матч 25-го тура РПЛ против «Зенита», который должен пройти 20 апреля.