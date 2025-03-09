Гендиректор «Акрона» Власов заявил, что не сомневался в том, что Дзюба установит бомбардирский рекорд

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов прокомментировал достижение форвардом тольяттинского клуба Артемом Дзюбой бомбардирского рекорда РПЛ.

9 марта 36-летний нападающий поразил ворота «Крыльев Советов» на 9-й минуте матча 20-го тура РПЛ (2:0). Этот гол стал 234-м в карьере Дзюбы, позволил ему превзойти рекорд Александра Кержакова (233 гола) и стать лучшим бомбардиром в истории РПЛ.

«Не было никаких сомнений, что этот рекорд покорится Артему в этом сезоне. Особенно приятно и символично, что он был установлен на стадионе Самарской области при большом количестве зрителей. Рады очередной победе в областном дерби», — цитирует Власова ТАСС.