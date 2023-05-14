Нобоа — о победе над «Ростовом»: «Сегодня мы показали нашу игру»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал победу над «Ростовом» (1:0) в матче 27-го тура РПЛ. Эта игра стала для хавбека 100-й в составе сочинского клуба.

— Сотый матч? Конечно, я рад. Сколько моментов, сколько событий. Самое главное, что сегодня выиграли — все хорошо. Это дерби, надо было выигрывать дома. Сегодня мы показали нашу игру.

«Сочи» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Ростов» идет на третьей позиции, набрав 50 очков.