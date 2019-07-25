Артем Ребров: "Черенков поднял планку, которой мы должны соответствовать"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров на церемонии, посвященной 60-летию со дня рождения Федора Черенкова сказал, что хотел бы сыграть в одной команде с легендой красно-белых.

– Спасибо руководству и главному тренеру, что мы сюда попали, перенесли утреннюю тренировку. Ребята приехали, это важно для нас и для болельщиков. Многие ветераны высказывались. Я был ребенком когда играл Черенков, могу судить по записям, в том числе и тем, что показывают на нашей базе.

Понимаю, что он был великий человек, вместе с партнерами поднял планку, которой мы должны соответствовать. Здорово, что у "Спартака" есть такая история.

– Мечтали бы сыграть вместе с Федором Черенковым?

– Неправильно говорить, мечтал бы. Сейчас играю с теми партнерами, которые у меня есть. Но хотелось бы. (Александр Рогулев, Ярослав Сусов)

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