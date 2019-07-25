"Спартак" о Черенкове: "Мы никогда не забудем вас, Федор Федорович"

Сегодня исполняется 60 лет со дня рождения легенды "Спартака" и всего отечественного футбола Федора Черенкова. Московский клуб на своей странице в Twitter почтил память игрока.
"Сегодня Черенкову исполнилось бы 60 лет... Этого уникального игрока помнят в первую очередь не за титулы и медали, а за красивую и изящную игру, за ту радость, которую он дарил всем поклонникам футбола. Мы никогда не забудем Вас, Фёдор Федорович!" - говорится в сообщении.
Сегодня Черенкову исполнилось бы 60 лет...— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) July 24, 2019
Этого уникального игрока помнят в первую очередь не за титулы и медали, а за красивую и изящную игру, за ту радость, которую он дарил всем поклонникам футбола.
Мы никогда не забудем Вас, Фёдор Фёдорович!https://t.co/1kb3mQr4RX pic.twitter.com/1XrYLkl7pl
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