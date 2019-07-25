"Спартак" о Черенкове: "Мы никогда не забудем вас, Федор Федорович"

Сегодня исполняется 60 лет со дня рождения легенды "Спартака" и всего отечественного футбола Федора Черенкова. Московский клуб на своей странице в Twitter почтил память игрока.

"Сегодня Черенкову исполнилось бы 60 лет... Этого уникального игрока помнят в первую очередь не за титулы и медали, а за красивую и изящную игру, за ту радость, которую он дарил всем поклонникам футбола. Мы никогда не забудем Вас, Фёдор Федорович!" - говорится в сообщении.