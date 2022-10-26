Артем Любимов назначен главным арбитром матча «Локомотив» — ЦСКА
Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил имена судей, которые будут работать на матчах 15-го тура РПЛ.
Главным арбитром встречи «Локомотив» — ЦСКА назначен Артем Любимов. Его ассистентами будут Рашид Абусуев и Арам Петросян, резервный судья — Алексей Сухой. Артем Чистяков будет выполнять функции ВАР, его ассистентом станет Дмитрий Мосякин.
Все назначения судей на матчи 15-го тура РПЛ:
28 октября (пятница)
«Оренбург» — «Факел»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Илья Елеференко, Денис Березнов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Роман Усачев; инспектор — Алексей Тюмин.
29 октября (суббота)
«Динамо» — «Химки»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Рустам Мухтаров; резервный судья — Андрей Фисенко; ВАР — Иван Сиденков; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Сергей Лапочкин.
«Ахмат» — «Ростов»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Кирилл Большаков; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Егор Болховитин; инспектор — Сергей Зуев.
«Локомотив» — ЦСКА: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Арам Петросян; резервный судья — Алексей Сухой; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Александр Гончар.
30 октября (воскресенье)
«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Владислав Назаров; резервный судья — Алексей Амелин; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Андрей Болотенков; инспектор — Сергей Мацюра.
«Сочи» — «Урал»: судья — Антон Фролов, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Николай Богач; инспектор — Юрий Чеботарев.
«Спартак» — «Торпедо»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Роман Усачев, Дмитрий Сафьян; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Екатерина Курочкина; инспектор — Сергей Мартынов.
«Краснодар» — «Зенит»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Игорь Князев; резервный судья — Константин Юданов; ВАР — Евгений Кукуляк; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Николай Левников.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
7
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
8
|Сочи
|14
|6
|2
|6
|22-29
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|
11
|Кр. Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2