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Стрепетов заявил, что игра Мостового сильно поблекла после конфликта с Семаком

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Бывший защитник «Зенита» Алексей Стрепетов заявил, что игра полузащитника петербуржцев Андрея Мостового сильно поблекла после конфликта с главным тренером клуба Сергеем Семаком.

«Мостовой всегда был индивидуально сильным футболистом. По-спортивному дерзким, не боящимся идти в обводку, способным обыграть сразу нескольких соперников. Однако в последнем матче с «Сочи» Андрей был не похож сам на себя. Он превратился в подносчика снарядов для бразильских легионеров «Зенита». Считаю, это неправильно. Мостовому не нужно подстраиваться под других, быть официантом на поле. Он по-прежнему должен брать на себя игру, проявлять инициативу. Будет обидно, если мы потеряем такого яркого футболиста. Их в нашей стране и так немного», — приводит слова Стрепетова Betonmobile.ru.

Он также заявил, что клуб сделал все, чтобы погасить конфликт хотя бы внешне. По его мнению, у Мостового наверняка остался неприятный осадок от этой ситуации.

«Все станет известно в зимнее трансферное «окно». Если Мостовой решит уйти из «Зенита», значит — ситуация зашла слишком далеко. Хотя он неоднократно говорил, что хочет играть в Петербурге и приносить команде пользу», — добавил Стрепетов.

Мостовой вышел на поле на 61-й минуте кубкового матча с «Крыльями Советов» (2:1) вместо Далера Кузяева, однако спустя 22 минуты был заменен на Густаво Мантуана. После этого недовольный Мостовой что-то сказал Семаку и ушел в раздевалку.

Источник: https://betonmobile.ru/byivshiy-trener-zenita-zayavil-chto-posle-konflikta-s-semakom-igra-mostovogo-poblekla

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Андрей Мостовой
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