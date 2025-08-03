Дзюба в девятый раз забил «Спартаку»
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба реализовал пенальти в матче 3-го тура чемпионата России против «Спартака» (1:1) и в девятый раз огорчил родной клуб в игре премьер-лиги.
В списке лучших бомбардиров в матчах против красно-белых 36-летний форвард сравнялся с Кристианом Нобоа и Игорем Семшовым, больше мячей в спартаковские ворота отправил Александр Кержакова — 13.
Из преследователей Артема упоминания заслуживают Андрей Мостовой и Эдуард Сперцян, у каждого из которых по пять голов.
Лучшие бомбардиры в матчах против «Спартака»
|
Игрок
|
Клубы
|
Матчи
|
Голы
|
Ср.
|
Александр Кержаков
|
Зенит, Динамо
|
26
|
13
|
0,50
|
Артем Дзюба
|
Зенит, Локомотив, Акрон
|
19
|
9
|
0,47
|
Кристиан Нобоа
|
Рубин, Динамо, Ростов, Зенит, Сочи
|
26
|
9
|
0,35
|
Игорь Семшов
|
Торпедо, Динамо, Зенит
|
30
|
9
|
0,30
|
Ари
|
Краснодар, Локомотив
|
12
|
8
|
0,67
|
Сергей Семак
|
Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит
|
35
|
8
|
0,23
|
Павел Погребняк
|
Томь, Зенит, Динамо, Тосно, Урал
|
12
|
7
|
0,58
|
Михаил Осинов
|
Уралмаш, Ротор, Ростов
|
18
|
7
|
0,39
|
Данни
|
Динамо, Зенит
|
20
|
7
|
0,35
«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|5
|0
|0
|10-4
|15
|
2
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
3
|ЦСКА
|5
|3
|2
|0
|7-4
|11
|
4
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|12-4
|9
|
5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|
11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Факел
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|
16
|Акрон
|5
|0
|2
|3
|4-13
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|- : -
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|- : -
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0