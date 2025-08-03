Дзюба в девятый раз забил «Спартаку»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба реализовал пенальти в матче 3-го тура чемпионата России против «Спартака» (1:1) и в девятый раз огорчил родной клуб в игре премьер-лиги.

В списке лучших бомбардиров в матчах против красно-белых 36-летний форвард сравнялся с Кристианом Нобоа и Игорем Семшовым, больше мячей в спартаковские ворота отправил Александр Кержакова — 13.

Из преследователей Артема упоминания заслуживают Андрей Мостовой и Эдуард Сперцян, у каждого из которых по пять голов.

Лучшие бомбардиры в матчах против «Спартака»

Игрок Клубы Матчи Голы Ср. Александр Кержаков Зенит, Динамо 26 13 0,50 Артем Дзюба Зенит, Локомотив, Акрон 19 9 0,47 Кристиан Нобоа Рубин, Динамо, Ростов, Зенит, Сочи 26 9 0,35 Игорь Семшов Торпедо, Динамо, Зенит 30 9 0,30 Ари Краснодар, Локомотив 12 8 0,67 Сергей Семак Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит 35 8 0,23 Павел Погребняк Томь, Зенит, Динамо, Тосно, Урал 12 7 0,58 Михаил Осинов Уралмаш, Ротор, Ростов 18 7 0,39 Данни Динамо, Зенит 20 7 0,35

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.

03 августа 2025, 13:30. Солидарность Самара Арена (Самара)

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