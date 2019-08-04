Артем Дзюба: "Надеюсь, Малком будет Халком на минималках!"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал дебют за петербургскую команду форварда Малкома.

В матче 4-го тура чемпионата России с "Краснодаром" бразилец вышел на замену на 72-й минуте встречи. "Зенит" приобрел Малкома у "Барселоны" за 40 миллионов евро.

– В "Барселону" просто так не попадают, – отметил Дзюба. – Очень техничный парень. Думаю, ему нужно немножко времени, чтобы адаптироваться к нашей лиге. Тяжело сразу с места в карьер. Надеюсь, он будет мини-Халком. Халком на минималках!

– Не жалко вчера было давать ему коронный пинок? 40 миллионов заплатили...

– Мой коронный пинок проходит всем! Неважно, за сорок миллионов переходит игрок или бесплатно. И агроном получит коронный пинок всегда (улыбается). (Егор Бычков, Артем Рябовол)

"Зенит" вновь спасает Дзюба. Даже с Малкомом

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