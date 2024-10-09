«Федя. Народный футболист»: что известно о спортивной драме про Федора Черенкова

31 октября в российский прокат выйдет картина «Федя. Народный футболист» о легендарном игроке футбольного клуба «Спартак» Федоре Черенкове. Предпремьерный показ фильма прошел уже сегодня — первыми биографическую картину посмотрели футболисты сборной России. Рассказываем обо всем, что известно о грядущей спортивной драме Николая Акелькина.

Сюжет фильма «Федя. Народный футболист»

По сюжету спортивной драмы лучший футболист страны Федор Черенков переживает трудный период в своей жизни. Он находится буквально в шаге от отчаяния. Мечта сыграть на чемпионате мира — единственное, что поддерживает его дух, однако в последний момент главный тренер сборной не дает Федору возможности проявить себя.

После этого Черенков окончательно подавлен и в состоянии глубокого личностного кризиса намерен завершить карьеру, но потом возвращается в строй ради болельщиков и своей семьи.

Фото Кадр из фильма «Федя. Народный футболист»

Создатели фильма «Федя. Народный футболист»

Режиссером спортивной драмы «Федя. Народный футболист» выступил Николай Акелькин. Для него это полнометражный дебют. В 2023 году режиссер выпустил короткометражку «Двадцать девятый» об отошедшем от дел снайпере, пытающемся спасти свою дочь.

Над сценарием «Народного футболиста» также работал Николай Акелькин вместе с Ильей Казаковым. Для него спортивная драма тоже стала дебютной как с точки зрения пробы пера, так и с точки зрения продюсирования.

Генеральный продюсер картины «Федя. Народный футболист» — Сергей Шишкарев («По зову сердца»). Также в числе продюсеров — Алексей Ахмедов («Затаив дыхание»), Татьяна Венгерова («Собор»), Антон Ивашевич («Один шанс на троих») и Алексей Неклюдов («Чиновница»).

Фото Кадр из фильма «Федя. Народный футболист»

Актеры и персонажи фильма «Федя. Народный футболист»

Станислав Румянцев — Федор Черенков

Николай Фоменко — Бесков

Борис Щербаков — Старостин

Игорь Петренко — отец Феди

Сергей Мигицко — доктор

Александр Носик — тренер дубля

Борис Каморзин — председатель федерации футбола

Владимир Гуськов — Родионов

Артем Черкаев — Дасаев

Дмитрий Белоцерковский — Гаврилов

Александр Новиков — Бубнов

Александра Дроздова — Оля, жена Федора Черенкова

Анатолий Черников — Юрий Суслопаров

Эльшан Алескеров — Черчесов

Никита Моисеев — Всеволод Абдулов

Сергей Чудаков — Лобановский

Кирилл Гончаров — Алексей Михайличенко

Александр Гаранин — Иванов

Фото Кадр из фильма «Федя. Народный футболист»

Мнения спортсменов о фильме «Федя. Народный футболист» и Федоре Черенкове

Главный тренер «Арсенала» Александр Сторожук, делясь ожиданиями от фильма о Федоре Черенкове, рассказал, что футболист оставил после себя большую историю.

«Это хорошая идея — таким образом увековечить память Черенкова, потому что это легендарный футболист. Он оставил после себя большую историю. Что хотелось бы увидеть в фильме? В первую очередь погрузиться в то время, в те переживания. Судя по трейлеру, картина будет пользоваться успехом и покажет нашему поколению, нашим детям, как играл один из лучших футболистов в советской истории, борясь с какими-то жизненными трудностями и ситуациями на поле. Он всегда достойно из них выходил. Насколько я помню, он был очень человечным», — считает Сторожук.

Фото Кадр из фильма «Федя. Народный футболист»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин уверен, что Федор Черенков влюблял народ в футбол.

«Понятно, что имя Черенкова ассоциируется со «Спартаком». Это был великий футболист, человек. Я не был с ним лично знаком, к сожалению, но ту магию, которую он творил на футбольном поле, я помню. Я думаю, он влюблял большинство болельщиков тем, что делал на поле. Конечно, мы его можем называть народным футболистом, так как он влюблял народ в футбол», — отметил Зобнин.

Фото Кадр из фильма «Федя. Народный футболист»

Российский хоккеист Илья Ковальчук поделился, что его отец — болельщик «Спартака», а имя Федора Черенкова в футболе можно сравнить с именем Александра Якушева в хоккее.

«С этим именем связан футбольный «Спартак». Наверное, его можно сравнить с Александром Якушевым в хоккее. Настоящая легенда, символ «Спартака». Когда я первый раз услышал о Черенкове? Мой папа — болельщик «Спартака», всю жизнь он был директором гребной школы «Спартак» в Твери, поэтому он привил мне эту любовь давно. Мы часто в «Лужники» ездили игры смотреть. Что бы хотел увидеть в фильме про Черенкова? Хотел бы увидеть настоящую историю, трогательную. Я уверен, что это будет. Желаю, чтобы каждый болельщик «Спартака» и не только пришел посмотреть этот фильм», — сказал Ковальчук.

Трейлер фильма «Федя. Народный футболист»

Где смотреть фильм «Федя. Народный футболист»

Первыми картину увидели футболисты сборной России уже сегодня, 9 октября, в Новогорске. Об этом сообщил департамент мероприятий Российского футбольного союза.

«Футболисты и тренеры сборной России 9 октября в Новогорске впервые посмотрят фильм «Федя. Народный футболист». Это будет предпремьерный показ кинокартины», — было сказано в сообщении департамента.

Основная премьера фильма «Федя. Народный футболист» пройдет 28 октября в «Октябре», а в широкий прокат спортивная драма выйдет 31 октября.