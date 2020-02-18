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Артем Дзюба: «Карпин — неприязнь. Черчесов — уважение»

22:51
Артем Дзюба и Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Артем Дзюба и Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба в интервью Youtube-каналу Gena Miller высказался о своем бывшем тренере Валерии Карпине и нынешнем рулевом сборной России Станиславе Черчесове.

Говоря о Карпине, Дзюба произнес только одно слово: «Неприязнь».

О Черчесове же футболист высказался более развернуто и уважительно: «С чемпионата мира и по сей день — огромное уважение. Тренер сборной, который действительно мне нравится как человек. Его трансформация... Я восхищен, как человек поменялся в этом возрасте. Знаю Станислава Саламовича. На чемпионате мира он на меня произвел впечатление. Личностно».

Под руководством Карпина Дзюба играл в «Спартаке», Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года, в 2018 году он отдал Дзюбе капитанскую повязку.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/channel/UCsTO-f7ij90TBSBxl7LbS7g

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