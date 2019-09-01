Артем Дзюба: «Если бы не ВАР, «Зенит» мог проиграть»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победы в матче 8-го тура РПЛ над «Спартаком» (1:0) отметил, что матч получился тяжелым. В первом тайме был отменен гол спартаковца Зелимхана Бакаева благодаря системе ВАР.

— Какие впечатления от игры?

— Тяжелый матч. Тяжелое поле, в песке. У многих ребят начало сводить ноги, устали очень сильно. Матч получился очень эмоциональный. Самое главное, что мы победили в этом дерби и это приятно, потому что в прошлом году нам не удалось дважды обыграть «Спартак». Он имел преимущество в каждом матче. А сейчас мы победили и очень хорошо, что был ВАР. Если бы ни он, мы могли бы и проиграть. А так мы победили заслуженно. Во втором тайме «Спартак» неплохо атаковал, но у него не было ни одного момента, а мы могли забить еще. В общем, мы победили. Я больше переживаю, чтобы не забрали Оздоева и Мусаева у нас. А то у них любят здесь таких ребят. (Елена Григорьевская)