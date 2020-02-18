Артем Дзюба: «Бузовой надо отдать должное, прет как танк»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба на YouTube канале Gena Miller рассказал, что он думает о певице Ольге Бузовой.

— Бузова? В каких-то моментах вызывает недоумение. Но в целом, надо отдать должное, прет как танк, — сказал Дзюба. — Везде и все про нее так говорят. Но я, честно говоря, вообще спокойно к Оле отношусь. У меня нет ни негатива, ни какого-то восхищения. Человек делает то, что делает. В таком мире мы живем.