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Артем Дзюба: «Бузовой надо отдать должное, прет как танк»

23:03
Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба на YouTube канале Gena Miller рассказал, что он думает о певице Ольге Бузовой.

— Бузова? В каких-то моментах вызывает недоумение. Но в целом, надо отдать должное, прет как танк, — сказал Дзюба. — Везде и все про нее так говорят. Но я, честно говоря, вообще спокойно к Оле отношусь. У меня нет ни негатива, ни какого-то восхищения. Человек делает то, что делает. В таком мире мы живем.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=-j0Tvx6EpIw&feature=emb_title

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