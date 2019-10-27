Артем Дзюба: «Боюсь конкуренции с Соболевым? По мне разве не видно, что я никого не боюсь?

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча 14-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (2:0) подвел итоги встречи и рассказал о конкуренции в сборной России с Александром Соболевым.

— Вы забили гол с передачи Азмуна. Очередной лучший мяч в карьере?

— Сегодня я понял, почему Сердара называют иранским Месси, когда он, прежде чем выдать пас мне, обыграл по пути двух защитников. Возможно, сам он не реализовал пару своих моментов, но это футбол, ничего страшного. Он хорошо поработал на команду сегодня, принимал много мячей за линией, что несвойственно для него. Многие не забивают — и Роналду, и Месси. У них просто еще больше моментов. А у Тимо Вернера, например, я слышал, худшая реализация в Бундеслиге.

— После Лейпцига уже получше настроение стало?

— Честно говоря, после таких игр хочется как можно скорее провести ответную встречу. Это будет уже совершенно другой матч. Что же до поединка в Германии, первый мяч, который мы пропустили, был необязательным, второй — вообще какой-то мифический. Но в целом нужно признать: они были лучше нас. Мы уже проанализировали игру и сделали вывод: мы неправильно выходили в атаку, принимали неверные решения. Однако прежде всего нам необходимо подготовиться к встречам с «Томью» и ЦСКА. Конечно, после матча в Лейпциге остался неприятный осадок.

— После игры те футболисты, что не приняли участия в матче, отправились тренироваться, вы — нет. Это из-за ноги?

— Хочется верить, что да. На самом деле, нет смысла лишний раз ее нагружать. Все нормально.

— Боитесь конкуренции в сборной со стороны Соболева?

?— Я боюсь? По мне разве не видно, что я никого не боюсь? Мы рады Александру в сборной — ему еще понадобится некоторое время, чтобы адаптироваться в команде. Он находится на правильном пути, желаю ему обходиться без травм, его ждет большое будущее.