Артем Дзюба: «3+2 сегодня. Как я это делаю? Магия!»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча 13-го тура чемпионата России с «Ростовом» (6:1) рассказал, как добился 3+2 по системе гол+пас.

— 3+2 сегодня. Как я это делаю? Магия! — заявил 31-летний игрок в интервью официальному сайту команды. — Прекрасные партнеры, матч, атмосфера — кайф. Получаем удовольствие, работаем, пашем. Полностью выполнили установку тренера. Сегодня был идеальный матч для нас.

Мы готовились, разбирали «Ростов», прекрасно понимали, что они любят ловить на контратаках. Поэтому мы максимально перекрыли все зоны. Наши ребята сыграли агрессивно, выигрывали единоборства — в таких матчах это залог победы. Практически идеальный матч провели, все — умнички.

Люблю и отдавать, и забивать — от всего кайфую. Когда ты забиваешь — это необъяснимый кайф, но когда отдаешь, тоже получаешь удовольствие: видеть, как партнеры открываются, как ты замечаешь это... 50 на 50, пусть будет так.

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