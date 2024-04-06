Арутюнянц: «Положительно оцениваю игру всех легионеров «Ростова»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц поделился мнением об игре легионеров команды в текущем сезоне. 6 апреля Арутюнянцу исполнилось 50 лет.

— Как оцените работу легионеров?

— Очень хорошо. Положительно оцениваю игру всех наших легионеров.

— Оправдывают ли они ваши ожидания?

— Да.

— Какой сюрприз команда сделала в раздевалке по случаю вашего дня рождения?

— Команда поздравила, вы это видели и на поле, и в раздевалке тоже.

— Особого подарка не подарили?

— То что было в раздевалке, останется в раздевалке. Меня сегодня поздравила и команда «Ростов-2».

— Были новости о том, что «Краснодару» разрешат летать. Находитесь ли вы в каком-то диалоге с властями?

— Мы ждем, когда будет возможность. Для нас очень важно, чтобы открылся аэропорт. Но еще раз повторюсь, как только откроется, так и полетим. Пока нет, значит, нет. Это вопрос властей, государства. Как только будет возможность, я думаю, сразу откроют аэропорт, и мы будем очень рады.