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Сегодня, 23:25

Арутюнянц: «Положительно оцениваю игру всех легионеров «Ростова»

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц поделился мнением об игре легионеров команды в текущем сезоне. 6 апреля Арутюнянцу исполнилось 50 лет.

— Как оцените работу легионеров?

— Очень хорошо. Положительно оцениваю игру всех наших легионеров.

— Оправдывают ли они ваши ожидания?

— Да.

— Какой сюрприз команда сделала в раздевалке по случаю вашего дня рождения?

— Команда поздравила, вы это видели и на поле, и в раздевалке тоже.

— Особого подарка не подарили?

— То что было в раздевалке, останется в раздевалке. Меня сегодня поздравила и команда «Ростов-2».

— Были новости о том, что «Краснодару» разрешат летать. Находитесь ли вы в каком-то диалоге с властями?

— Мы ждем, когда будет возможность. Для нас очень важно, чтобы открылся аэропорт. Но еще раз повторюсь, как только откроется, так и полетим. Пока нет, значит, нет. Это вопрос властей, государства. Как только будет возможность, я думаю, сразу откроют аэропорт, и мы будем очень рады.

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Арташес Арутюнянц
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Арутюнянц поделился мнением о назначении Мележикова исполнительным директором РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
2
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
5
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
6
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
Результаты / календарь
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30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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