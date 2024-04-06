«Ростов» — «Сочи»: судья Кукуляк ошибочно не удалил Кордову

Судья матча 23-го тура чемпионата России «Ростов» — «Сочи» (2:2) Евгений Кукуляк принял два странных решения — на 64-й и 79-й минутах.

Сначала он назначил штрафной удар в пользу «Сочи», когда его игрок Серхио Кордова ударил соперника рукой в лицо. При этом после большой паузы (с чьей подсказки?) рефери наказал сочинца предупреждением за грубую игру.

Кирилл Щетинин лежит на поле после удара Серхио Кордовы.

А через 15 минут Кукуляк ошибочно назначил в пользу «Сочи» уже пенальти, когда Кордова в борьбе с Максимом Осипенко симулировал нарушение правил в штрафной площади ростовчан, пытаясь обмануть бригаду арбитров.

После вмешательства видеоассистентов Артема Любимова и Романа Галимова и просмотра видеозаписи справедливость частично восторжествовала — решение Кукуляка было изменено, 11-метровый удар отменен. Но Кордова ошибочно не получил вторую желтую карточку за неспортивное поведение и не был удален.

Интересно, что Кукуляку вновь выйти на поле не помешала ошибка, допущенная им в предыдущем туре — в игре «Балтика» — «Пари НН» (2:0), в которой он на 83-й минуте не увидел, что Кирилл Гоцук совершил серьезное нарушение правил в борьбе с Джоэлом Фамейе. Кукуляк поначалу сделал жест рукой в другую сторону и не собирался применять к Гоцуку дисциплинарную санкцию. Капитан нижегородцев избежал бы заслуженного наказания, если бы на матче не работали видеоассистенты.

Судя по всему, виноватым сделали ассистента Максима Ковалева, а судью поощрили новой игрой. В целом руководители департамента судейства доверяют Кукуляку больше других: он лидирует по числу матчей в чемпионате России-2023/24 в роли арбитра — у него уже 13 таких назначений в 22 турах.