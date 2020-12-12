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Аршавин высказался об инциденте после матча «Сочи» — «Спартак»

21:43
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Бывший игрок сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин поделился впечатлениями от того, что происходило вокруг матча 18-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» — «Спартак» (1:0).

По окончании матча появилась информация, что в подтрибунном помещении произошла потасовка, в результате которой тренер красно-белых Андреас Хинкель получил удар от игрока «Сочи».

— Я думаю, это нервы. После многих игр бывают скандалы, — сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер». — Могут даже перейти где-то грань. Футбол это не красит. Но мы все люди...

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




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