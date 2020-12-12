Аршавин высказался об инциденте после матча «Сочи» — «Спартак»
Бывший игрок сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин поделился впечатлениями от того, что происходило вокруг матча 18-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» — «Спартак» (1:0).
По окончании матча появилась информация, что в подтрибунном помещении произошла потасовка, в результате которой тренер красно-белых Андреас Хинкель получил удар от игрока «Сочи».
— Я думаю, это нервы. После многих игр бывают скандалы, — сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер». — Могут даже перейти где-то грань. Футбол это не красит. Но мы все люди...
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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