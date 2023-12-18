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Сегодня, 12:54

Аршавин считает, что в России мало футболистов, соответствующих уровню хороших европейских клубов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший капитан сборной России и член правления «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о том, стоит ли молодым российским футболистам переходить в европейские клубы.

«С чем связана навязываемая точка зрения о том, что лучшие молодые игроки должны непременно уезжать? Я не за то, чтобы игроки не уезжали — отъезд отъезду рознь: надо понимать, куда ты едешь, зачем и что ты получишь. Пока у нас не так много футболистов, которые соответствуют уровню хороших европейских клубов, а все остальные в России, на мой взгляд, лучше», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

В текущем сезоне в топ-5 лигах Европы играют четверо россиян — Арсен Захарян («Реал Сосьедад»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Александр Головин («Монако») и Далер Кузяев («Гавр»).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-arshavin-v-rossii-ne-tak-mnogo-futbolistov-kotory-e-sootvetstvuyut-urovnyu-horoshih-evropejskih-klubov/
Александр Головин
Алексей Миранчук
Андрей Аршавин
Арсен Захарян
Далер Кузяев
Футбол
РПЛ
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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