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Сегодня, 12:34

В «Пари НН» подтвердили интерес к полузащитнику «Краснодара» Ленини

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Данил Пруцев и Кевин Ленини.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об интересе нижегородского клуба к полузащитнику «Краснодара» Кевину Ленини.

«Мы оцениваем потенциал игроков, находящихся как в российских, так и в зарубежных командах. На данный момент мы пока не делали никому предложений. Возможно, Сергей Николаевич как-то высказывался публично в отношении того, кто ему нравится, кто подойдет под его схему игры, кто наиболее впишется в команду, но каких-либо переговоров по Ленини мы пока не ведем. Интересен ли он нам? Скажем так: не только он», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Ранее об интересе «Пари НН» к Ленини сообщил «РБ Спорт».

Сообщалось, что футболист может покинуть «Краснодар» в зимнее трансферное окно, так как получает не так много игровой практики, а в последних восьми матчах чемпионата провел на поле только одну минуту.

В этом сезоне Ленини провел 15 матчей в составе «Краснодара», забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.

ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
Давид Мелик-Гусейнов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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