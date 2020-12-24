Аршавин считает, что Дзюбу в России больше любят, чем ненавидят

Бывший футболист «Зенита», директор департамента по развитию молодежного футбола Андрей Аршавин рассказал об отношении болельщиков к форварду команды Артему Дзюбе.

«Мне кажется, что его так или иначе больше любят в стране, чем ненавидят, — сказал Аршавин в интервью Нобелю Арустамяну на его Youtube-канале. — Его не любят фанаты «Спартака», фанаты «Зенита» даже, несмотря на то, что он последние два-три года тащит «Зенит». Для меня обиднее, когда Быстрова называют Иудой и поют эту песню. А Дзюба... Он все равно провоцирует людей своими интервью, заявлениями. Возможно, ему без этого было бы сложно жить и искать вызов. В этом ему проще, это его больше мотивирует потом на футбольном поле».

32-летний Артем Дзюба — воспитанник «Спартака». Он перешел в «Зенит» в 2015 году.