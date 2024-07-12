Аршавин рассказал, что думает о будущем Глушенкова в «Зените»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал, что думает о будущем Максима Глушенкова в питерском клубе.

— Для меня он десятый номер. Все, что будет не на этой позиции, снижает его потенциал. Я был обеими руками за этого футболиста, он очень сильный, и он должен играть, — цитирует Аршавина «РБ Спорт».