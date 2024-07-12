В «Спартаке» сообщили, что Дуарте пропускает матч с «Динамо» из-за повреждения
Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос «СЭ» о травмированных футболистах перед товарищеским матчем с «Динамо».
«У Дуарте небольшое повреждение, у Тавареша недомогание, Угальде также набирает форму», — сказал Зеленов «СЭ».
«Динамо» сыграет со «Спартаком» в товарищеском матче в сегодня, 12 июля, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 17.30 мск.
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|Краснодар
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|0-0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
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|0
|0
|0-0
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|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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