В «Спартаке» сообщили, что Дуарте пропускает матч с «Динамо» из-за повреждения

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос «СЭ» о травмированных футболистах перед товарищеским матчем с «Динамо».

«У Дуарте небольшое повреждение, у Тавареша недомогание, Угальде также набирает форму», — сказал Зеленов «СЭ».

«Динамо» сыграет со «Спартаком» в товарищеском матче в сегодня, 12 июля, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 17.30 мск.