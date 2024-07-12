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Сегодня, 16:53

В «Спартаке» сообщили, что Дуарте пропускает матч с «Динамо» из-за повреждения

Микеле Антонов
Корреспондент
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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос «СЭ» о травмированных футболистах перед товарищеским матчем с «Динамо».

«У Дуарте небольшое повреждение, у Тавареша недомогание, Угальде также набирает форму», — сказал Зеленов «СЭ».

«Динамо» сыграет со «Спартаком» в товарищеском матче в сегодня, 12 июля, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 17.30 мск.

Манфред Угальде
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
Томаш Тавареш
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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