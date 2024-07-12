Гендиректор «Химок» Оленев считает, что команда сможет войти в первую восьмерку РПЛ по итогам сезона

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев рассказал о целях команды на предстоящий сезон.

— «Химки» проводят мощную трансферную кампанию. Цель на сезон — первая восьмерка?

— Конечно. У нас стоит такая задача от наших инвесторов. С учетом наших ресурсов и обновления команды, думаю, это вполне ожидаемый и достижимый результат. Войти в десятку, закрепиться в премьер-лиге — наша задача на сезон, — цитирует Оленева «РБ Спорт».