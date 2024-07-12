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Аршавин: «Козлов понял, что в «Краснодаре» будет больше шансов играть, чем в «Зените»

Алина Савинова
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Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал переход воспитанника сине-бело-голубых Данилы Козлова из «Балтики» в «Краснодар».

«Конечно, я бы хотел, чтобы он остался в «Зените». Но он выбрал свой путь, желаю ему удачи, мое отношение к нему никак не меняется. Он очень талантливый футболист. Почему он ушел в «Краснодар»? Судя по тому, что я слышу от его агента — он видит, что там больше шансов играть, больше будет игрового времени», — приводит «РБ Спорт» слова Аршавина.

27 июня «Краснодар» объявил о подписании контракта с 19-летним россиянином на пять лет.

В минувшем сезоне Козлов провел 15 матчей за «Балтику» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

Источник: РБ Спорт
Андрей Аршавин
Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
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