Экс-футболист Аршавин: «Через два года столетие «Зенита». Там сам Бог велел становиться чемпионом»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о мотивации для тренерского штаба петербургского клуба на фоне череды побед в РПЛ.

«Я пять раз не становился чемпионом в сумме, тем более — подряд. Трудно сказать, приедается это или нет. Все зависит от того, какие будут задачи от руководства. Сейчас у «Зенита» 9 российских чемпионств, у «Спартака» — столько же. Думаю, «Зенит» хочет быть лучше и обогнать «Спартак». Через два года столетие «Зенита». Там сам Бог велел становиться чемпионом», — цитирует Аршавина Sport24.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России. Сине-бело-голубые под руководством Сергея Семака в пятый раз подряд завоевали золотые медали РПЛ. В заключительном туре петербуржцы встретятся с «Факелом». Матч пройдет 3 июня.