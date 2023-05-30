«Торпедо» объявило о продлении контрактов с Рязанцевым и Самсоновым
Игроки «Торпедо» Александр Рязанцев и Артем Самсонов подписали новые контракты с командой, сообщает пресс-служба московского клуба.
Новые соглашения футболистов рассчитаны до конца сезона-2023/24.
В текущем сезоне 36-летний Рязанцев провел 15 матчей в РПЛ, отметившись одной результативной передачей. В активе 34-летнего Самсонова 22 игры и одна голевая передача.
Источник: https://t.me/torpedomoscow_fc/3853
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|17:00
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|- : -
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
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|
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Зенит
|23
|
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Спартак
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