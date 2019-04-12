15:31 | Футбол — РПЛ

Аршавин назвал три самых эмоциональных момента в карьере

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Бывший нападающий "Зенита", "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин заявил, что самыми эмоциональными моментами в его карьере были игра с командой Англии в Лужниках (2:1), победа петербуржцев в Кубке УЕФА, а также первое чемпионство сине-бело-голубых в 2007 году. 

- Самые эмоциональные моменты в карьере? Их три: игра со сборной Англии в Лужниках и выигрыш со счетом 2:1, победа в Кубке УЕФА, а также первое чемпионство "Зенита" в 2007 году в Раменском, - сказал Аршавин в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, Аршавин завершил карьеру в декабре 2018 года. 

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