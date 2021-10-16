«Не нужно покупать никчемный секонд-хенд». В Госдуме раскритиковали идею натурализации Клаудиньо

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова бразильского полузащитника «Зенита» Клаудиньо о готовности играть за сборную России.

«Сколько «Зенит» отдал за этого бразильца, 12 миллионов евро? При всей моей любви к этой команде, я бы лучше на эти миллионы построил лучшую футбольную школу в стране. А такие, как Клаудиньо, плакали бы из-за того, что русские игроки рвали их в клочья в каждом матче. За 12 миллионов евро нужно выращивать своих чемпионов, а не покупать никчемный секонд-хенд. Зачем он сборной России? Так сражаться, как это делают русские, не будет никто. У нас полным полно своих качественных футболистов. Нам не нужен Клаудиньо», — сказал Милонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

В этом сезоне 24-летний бразилец провел 7 матчей за сине-бело-голубых, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

В августе 2021 года Клаудиньо впервые был вызван в основную сборную Бразилии.