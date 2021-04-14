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Агент рассказал о состоянии Набабкина: «Неизвестно, сыграет ли он до конца сезона»

14:12
Кирилл Набабкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Кирилл Набабкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Арсен Минасов, агент защитника ЦСКА Кирилла Набабкина, рассказал «СЭ» о состоянии футболиста.

«Кирилл лечится, восстанавливается. Все еще неизвестно, сыграет ли он до конца сезона, все возможно. Мне сложно сказать. Позитивные изменения по состоянию у него есть», — сказал Минасов «СЭ».

В конце февраля Набабкин повредил сухожилие. В текущем сезоне 34-летний защитник принял участие в 3 матчах в составе ЦСКА. Он выступает за красно-синих с 2010 года.

(Сергей Федоров)

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