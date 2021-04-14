Агент рассказал о состоянии Набабкина: «Неизвестно, сыграет ли он до конца сезона»
14:12
Арсен Минасов, агент защитника ЦСКА Кирилла Набабкина, рассказал «СЭ» о состоянии футболиста.
«Кирилл лечится, восстанавливается. Все еще неизвестно, сыграет ли он до конца сезона, все возможно. Мне сложно сказать. Позитивные изменения по состоянию у него есть», — сказал Минасов «СЭ».
В конце февраля Набабкин повредил сухожилие. В текущем сезоне 34-летний защитник принял участие в 3 матчах в составе ЦСКА. Он выступает за красно-синих с 2010 года.
(Сергей Федоров)
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 26-й тур. «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю