Агент рассказал о состоянии Набабкина: «Неизвестно, сыграет ли он до конца сезона»

Арсен Минасов, агент защитника ЦСКА Кирилла Набабкина, рассказал «СЭ» о состоянии футболиста.

«Кирилл лечится, восстанавливается. Все еще неизвестно, сыграет ли он до конца сезона, все возможно. Мне сложно сказать. Позитивные изменения по состоянию у него есть», — сказал Минасов «СЭ».

В конце февраля Набабкин повредил сухожилие. В текущем сезоне 34-летний защитник принял участие в 3 матчах в составе ЦСКА. Он выступает за красно-синих с 2010 года.

(Сергей Федоров)