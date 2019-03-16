"Арсенал" удвоил преимущество в матче с "Енисеем"

"Арсенал" удвоил преимущество в домашнем матче 20-го тура премьер-лиги против "Енисея".
На 87-й минуте гол забил полузащитник Игорь Горбатенко. Это первый мяч 30-летнего хавбека в текущем розыгрыше премьер-лиги. Горбатенко подкараулил отскок от соперника возле чужой штрафной и внешней стороной стопы отправил мяч в дальнюю девятку.
🔥 Игорь Горбатенко отличился впервые в этом сезоне. #МАТЧПРЕМЬЕР #АрсеналЕнисей https://t.co/uygGhs19tu– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 16 марта 2019 г.
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