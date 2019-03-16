20:45 | Футбол — РПЛ

"Арсенал" удвоил преимущество в матче с "Енисеем"

0
Обсудить

"Арсенал" удвоил преимущество в домашнем матче 20-го тура премьер-лиги против "Енисея".

На 87-й минуте гол забил полузащитник Игорь Горбатенко. Это первый мяч 30-летнего хавбека в текущем розыгрыше премьер-лиги. Горбатенко подкараулил отскок от соперника возле чужой штрафной и внешней стороной стопы отправил мяч в дальнюю девятку.

 

Арсенал Т - Енисей

Все о чемпионате России - здесь

Опрос

Кто главный претендент на победу в чемпионате России-2018/19?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 20-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ