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«Арсенал» — «Тамбов»: все голы матча

11 июля 2020, 17:50
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В матче 28-го тура Тинькофф РПЛ «Арсенал» принимал «Тамбов». Хозяева одержали победу со счетом 2:1.

Туляки открыли счет в первом тайме. Пенальти реализовал полузащитник Владислав Пантелеев.

В середине второго тайма гости выровняли положение — отличился хавбек Михаил Костюков.

Победный гол на свой счет записал нападающий «Арсенала» Евгений Луценко.

20-я минута: гол Пантелеева

55-я минута: гол Костюкова

84-я минута: гол Луценко

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