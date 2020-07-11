«Арсенал» — «Тамбов»: все голы матча
11 июля 2020, 17:50
В матче 28-го тура Тинькофф РПЛ «Арсенал» принимал «Тамбов». Хозяева одержали победу со счетом 2:1.
Туляки открыли счет в первом тайме. Пенальти реализовал полузащитник Владислав Пантелеев.
В середине второго тайма гости выровняли положение — отличился хавбек Михаил Костюков.
Победный гол на свой счет записал нападающий «Арсенала» Евгений Луценко.
20-я минута: гол Пантелеева
55-я минута: гол Костюкова
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 28-й тур. ЦСКА — «Рубин» и другие матчи
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