ЦСКА пока не заинтересован в выкупе Рондона

Как стало известно «СЭ», руководство ЦСКА склоняется к тому, чтобы не выкупать форварда Саломона Рондона. На данный момент никаких переговоров между клубом и представителями игрока нет.

31-летний футболист выступает за армейцев на правах аренды из китайского клуба «Далянь». В текущем сезоне Рондон провел 9 матчей в Тинькофф РПЛ, в которых забил 4 мяча и сделал одну передачу.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата и может остаться без еврокубков на следующий сезон.