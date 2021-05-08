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ЦСКА пока не заинтересован в выкупе Рондона

14:56
Саломон Рондон. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Саломон Рондон. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», руководство ЦСКА склоняется к тому, чтобы не выкупать форварда Саломона Рондона. На данный момент никаких переговоров между клубом и представителями игрока нет.

31-летний футболист выступает за армейцев на правах аренды из китайского клуба «Далянь». В текущем сезоне Рондон провел 9 матчей в Тинькофф РПЛ, в которых забил 4 мяча и сделал одну передачу.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата и может остаться без еврокубков на следующий сезон.

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