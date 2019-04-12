"Арсенал" продлил контракт с Левашовым

"Арсенал" продлил контракт с 27-летним российским голкипером Михаилом Левашовым до 31 мая 2021 года, информирует официальный Твиттер туляков.
Левашов провел 35 матчей за "Арсенал" в чемпионате России, где 12 из них отстоял на ноль.
👍🏻🤘🏻😃ПФК "Арсенал" продлил контракт с Михаилом Левашовым– ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 12 апреля 2019 г.
Новое трудовое соглашение действует до 31 мая 2021 года.
ПФК "Арсенал" продлил контракт с 27-летним вратарем. Михаил Левашов в чемпионате России Михаил провел 35 матчей, из которых 12 – "на ноль". pic.twitter.com/b9iDoWDIbS
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