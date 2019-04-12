"Арсенал" продлил контракт с Левашовым

"Арсенал" продлил контракт с 27-летним российским голкипером Михаилом Левашовым до 31 мая 2021 года, информирует официальный Твиттер туляков.

Левашов провел 35 матчей за "Арсенал" в чемпионате России, где 12 из них отстоял на ноль.