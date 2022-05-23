Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 18:10

Агент Трпишовски ответил на вопрос, связывался ли ЦСКА с тренером по поводу работы в клубе

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Агент Иржи Мюллер, представляющий интересы тренера «Славии» Йиндржиха Трпишовски, рассказал о том, связывались ли с его клиентом представители ЦСКА.

«Люди из ЦСКА меня очень хорошо знают, но со мной никто не связывался последние пять лет. Хотел бы Йиндржих Трпишовски попробовать свои силы в России? Сейчас не о чем говорить», — сказал Мюллер «Чемпионату».

Ранее появитлась информация, что Трпишовски может возглавить московский ЦСКА. Контракт специалиста с чешским клубом рассчитан еще на один сезон.

ЦСКА набрал занял пятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ сезона-2021/2022.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4703897-agent-trpishovski-otvetil-na-vopros-svyazyvalsya-li-cska-s-trenerom-po-povodu-raboty-v-klube.html
ФК Славия (Прага)
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«От обвинений во фригидности до беременности в 35 лет». Как Мария Шарапова искала свою любовь
Валидольная победа «МанСити», рекорды «Реала», сумасшествие в Милане и питерское чудо. Шесть супергероев футбольных топ-лиг
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Арсенал» не прошел лицензирование

Экс-менеджер сборной России и «Зенита» Чинквини готов вернуться к работе в России
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости