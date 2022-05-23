Агент Трпишовски ответил на вопрос, связывался ли ЦСКА с тренером по поводу работы в клубе

Агент Иржи Мюллер, представляющий интересы тренера «Славии» Йиндржиха Трпишовски, рассказал о том, связывались ли с его клиентом представители ЦСКА.

«Люди из ЦСКА меня очень хорошо знают, но со мной никто не связывался последние пять лет. Хотел бы Йиндржих Трпишовски попробовать свои силы в России? Сейчас не о чем говорить», — сказал Мюллер «Чемпионату».

Ранее появитлась информация, что Трпишовски может возглавить московский ЦСКА. Контракт специалиста с чешским клубом рассчитан еще на один сезон.

ЦСКА набрал занял пятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ сезона-2021/2022.