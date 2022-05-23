Один итальянский тренер покинет «Зенит», второй останется

Как стало известно «СЭ», 49-летний специалист по физподготовке Андреа Сканавино не будет сотрудничать с «Зенитом» в сезоне-2022/23 — такое решение принято по обоюдному согласию сторон. Он сосредоточится на работе в сборной Италии, которую возглавляет бывший главный тренер чемпионов России Роберто Манчини.

В то же время 67-летний Иван Карминати, коллега и соотечественник Сканавино, останется в клубе из Санкт-Петербурга еще как минимум на год, заключив новый контракт.

Оба тренера пришли в «Зенит» в июне 2017-го в качестве ассистентов Манчини. Это последние представители того состава штаба питерцев.