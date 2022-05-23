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Сегодня, 17:52

Один итальянский тренер покинет «Зенит», второй останется

Георгий Кудинов
,  
Вячеслав Короткин
Читать «СЭ» в
Андреа Сканавино.
Фото ФК «Зенит»

Как стало известно «СЭ», 49-летний специалист по физподготовке Андреа Сканавино не будет сотрудничать с «Зенитом» в сезоне-2022/23 — такое решение принято по обоюдному согласию сторон. Он сосредоточится на работе в сборной Италии, которую возглавляет бывший главный тренер чемпионов России Роберто Манчини.

В то же время 67-летний Иван Карминати, коллега и соотечественник Сканавино, останется в клубе из Санкт-Петербурга еще как минимум на год, заключив новый контракт.

Оба тренера пришли в «Зенит» в июне 2017-го в качестве ассистентов Манчини. Это последние представители того состава штаба питерцев.

Роберто Манчини
ФК Зенит
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
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 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
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Локомотив – Арсенал
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25.07 17:30
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Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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Матео Кассьерра

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Далер Кузяев

Зенит

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Краснодар

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Горан Чаушич

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