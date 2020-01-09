«Арсенал» на сборах проведет восемь контрольных матчей

Тульский «Арсенал» опубликовал расписание контрольных матчей на зимних сборах.

Туляки проведут по 4 матча в январе и феврале. Соперниками станут азербайджанский «Кешля» (22 января), румынский «Сепси» (23 января), польская «Корона» (25 января), сербская «Младост» (26 января), чешский «Пршибрам» (4 февраля), словенский «Целе» (8 февраля), румынский «Ута Арад» (12 февраля) и белорусский «Шахтер» (12 февраля).