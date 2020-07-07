Во вторник, 7 июля, состоится матч 27-го тура чемпионата России, в котором «Арсенал» на своем поле примет «Крылья Советов». Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.

После поражения от «Ахмата» (1:3) в матче 25-го тура РПЛ Игорь Черевченко покинул пост главного тренера тульской команды. «Арсенал» проиграл в пяти последних встречах до победы над «Динамо» в прошлом туре. «Крылья Советов» же сыграли вничью с «Ростовом».

Следить за матчем «Арсенал» — «Крылья Советов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.