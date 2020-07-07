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«Арсенал» — «Крылья Советов»: видеотрансляция матча в 20.30

7 июля 2020, 18:30
«Арсенал» на своем поле примет «Крылья Советов». Фото ФК «Крылья Советов»
«Арсенал» на своем поле примет «Крылья Советов». Фото ФК «Крылья Советов»

Во вторник, 7 июля, состоится матч 27-го тура чемпионата России, в котором «Арсенал» на своем поле примет «Крылья Советов». Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.

После поражения от «Ахмата» (1:3) в матче 25-го тура РПЛ Игорь Черевченко покинул пост главного тренера тульской команды. «Арсенал» проиграл в пяти последних встречах до победы над «Динамо» в прошлом туре. «Крылья Советов» же сыграли вничью с «Ростовом».

Следить за матчем «Арсенал» — «Крылья Советов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Арсенал Т — Крылья Советов

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