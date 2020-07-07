«Арсенал» — «Крылья Советов»: Луценко забил в пятой игре подряд
7 июля 2020, 22:12
Нападающий «Арсенала» Евгений Луценко забил в ворота «Крыльев Советов» в 27-м туре Тинькофф-чемпионата России. 33-летний форвард отличился в пятой игре подряд. Всего в нынешнем сезоне на его счету 14 мячей, причем девять из них Луценко забил головой.
Четырнадцатый гол Евгения Луценко в зачёт бомбардирской гонки.#МАТЧПРЕМЬЕР #АрсеналКрылья https://t.co/jYdWPpG64f— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 7, 2020
В таблице бомбардиров Луценко идет вторым отставая только от форварда «Зенита» Артема Дзюбы (16).
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