РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Арсенал» — «Крылья Советов»: Луценко забил в пятой игре подряд

7 июля 2020, 22:12

Нападающий «Арсенала» Евгений Луценко забил в ворота «Крыльев Советов» в 27-м туре Тинькофф-чемпионата России. 33-летний форвард отличился в пятой игре подряд. Всего в нынешнем сезоне на его счету 14 мячей, причем девять из них Луценко забил головой.

В таблице бомбардиров Луценко идет вторым отставая только от форварда «Зенита» Артема Дзюбы (16).

Арсенал Т — Крылья Советов

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир