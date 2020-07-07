Нападающий «Арсенала» Евгений Луценко забил в ворота «Крыльев Советов» в 27-м туре Тинькофф-чемпионата России. 33-летний форвард отличился в пятой игре подряд. Всего в нынешнем сезоне на его счету 14 мячей, причем девять из них Луценко забил головой.

В таблице бомбардиров Луценко идет вторым отставая только от форварда «Зенита» Артема Дзюбы (16).