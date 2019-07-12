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"Арсенал" – "Динамо": почему не назначен пенальти?

"Арсенал" - "Динамо". Фото "СЭ" "Арсенал" - "Динамо". Фото "СЭ" "Арсенал" - "Динамо". Фото "СЭ"
"Арсенал" - "Динамо". Фото "СЭ"
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На 29-й минуте матча 1-го тура чемпионата России "Арсенал""Динамо" правильное решение принял арбитр Сергей Лапочкин, не назначив пенальти в ворота хозяев поля. В том моменте мяч после прострела Мигела Кардозу попал Кириллу Комбарову в левую руку. Рука находилась в естественном положении, капитан туляков пытался ее убрать за спину, но не успел это сделать. В такой ситуации вердикт судьи можно поддержать. (Александр Бобров)

Арсенал Т - Динамо

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