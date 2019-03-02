"Арсенал" - ЦСКА: Джорджевич вывел тульскую команду вперед

"Арсенал" открыл счет в матче 18-го тура чемпионата России с ЦСКА. Гол случился на 48-й минуте встречи. В контратаке Эванс Кангва из пределов штрафной пробил в перекладину, а первым на добивании оказался Лука Джорджевич, который опередил Хердура Магнуссона и пробил по воротам. Игорь Акинфеев пропустил мяч между ногами.

Напомним, что матч проходит в Грозном, куда был перенесен из-за неготовности стадиона в Туле к проведению встречи ввиду плохого состояния газона.