"Арсенал" - ЦСКА: Джорджевич вывел тульскую команду вперед

"Арсенал" открыл счет в матче 18-го тура чемпионата России с ЦСКА. Гол случился на 48-й минуте встречи. В контратаке Эванс Кангва из пределов штрафной пробил в перекладину, а первым на добивании оказался Лука Джорджевич, который опередил Хердура Магнуссона и пробил по воротам. Игорь Акинфеев пропустил мяч между ногами.
Напомним, что матч проходит в Грозном, куда был перенесен из-за неготовности стадиона в Туле к проведению встречи ввиду плохого состояния газона.
📹 Четвертый гол Луки Джорджевича и седьмое очко по системе "гол+пас" в этом сезоне РПЛ!– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 2 марта 2019 г.
📺 #АрсеналЦСКА на #МАТЧПРЕМЬЕР
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