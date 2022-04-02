«Арсенал» — «Ахмат»: гол Харина в ворота туляков отменили из-за офсайда
Гол полузащитника «Ахмата» Харина в ворота тульского «Арсенала» отменили из-за офсайда
Гол полузащитника «Ахмата» Евгения Харина в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала» отменен.
Футболист забил на 38-й минуте, но главный судья встречи Виталий Мешков отменил гол после вмешательства ВАР. Харин оказался в офсайде, когда получал мяч.
Ранее вратарь «Арсенала» Антон Коченков получил травму, вместо него на поле вышел Михаил Левашов.
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|1.04
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Рубин – Химки
|2 : 3
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|14:00
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|- : -
|2.04
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|
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|2.04
|16:30
|
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|2.04
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|3.04
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|
Краснодар – Динамо
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|3.04
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|
ЦСКА – Урал
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|3.04
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Ростов
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