Гол полузащитника «Ахмата» Евгения Харина в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала» отменен.

Футболист забил на 38-й минуте, но главный судья встречи Виталий Мешков отменил гол после вмешательства ВАР. Харин оказался в офсайде, когда получал мяч.

Ранее вратарь «Арсенала» Антон Коченков получил травму, вместо него на поле вышел Михаил Левашов.