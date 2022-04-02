Агент Едвая прокомментировал трансферные слухи вокруг защитника «Локомотива»

Агент защитника «Локомотива» Тина Едвая, Никки Вуксан, высказался по поводу возможного перехода хорвата в «Транбзонспор».

«Не комментирую слухи. Тин — игрок «Локомотива», — цитирует Вуксана «Чемпионат».

Контракт Едвая с московским клубом действует до июня 2025 года.

В сезоне-2021/22 Тинькофф РПЛ 26-летний защитник провел 13 матчей за «Локомотив» и забил один гол.

Ранее ФИФА разрешила иностранным игрокам приостанавливать действие соглашений с российскими клубами. Легионеры могут заключать контракты с иностранными клубами без каких-либо санкций.