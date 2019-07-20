Арнор Сигурдссон: "У "Оренбурга" не было шансов"

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон после победы в матче 2-го тура чемпионата России над "Оренбургом" (2:1) отметил, что его команда контролировала игру от начала и до конца.

– Как ваше здоровье? Вас ударили по голове. Все ли в порядке?

– Да. Это просто был удар. Я также получил еще по колену. Обычные удары. Все нормально.

– Вы с Влашичем сегодня постоянно менялись флангами. Это была задумка?

– Сегодня это очень хорошо сработало. Мы постоянно менялись местами. Соперник за нами не успевал. Оренбуржцы не понимали, что делать и как нам противостоять. Поэтому мы будем это развивать и внедрять в дальнейшем.

– Вы забили очень красивый мяч. Опишите голевой момент.

– Сегодня это можно охарактеризовать одним словом – хорошее качество. Я, Влашич и Чалов продемонстрировали высокий класс.

– Сложилось впечатление, что ЦСКА должен был решать вопрос о победителе заранее, а не ждать такой нервной концовки. Почему не получается дожать соперник, когда имеете большое превосходство над ним?

– Обычно многие команды отступают и играют против нас глубоко в обороне. Сегодня мы тоже не испытывали большого прессинга. Игорь (Акинфеев) продемонстрировал в конце великолепную реакцию и спас нас в одном из эпизодов. А в целом у соперника сегодня не было шансов. Мы контролировали матч от начала и до конца.

– Сколько вы бы забили на тренировках таких мячей из десяти?

– Хороший вопрос. Я бы сказал девять из десяти. (Елена Григорьевская, Ярослав Сусов)

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