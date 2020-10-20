Арнор Сигурдссон повредил голеностоп и работает индивидуально

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон прошел медобследование в Москве, сообщает официальный сайт клуба. Оно подтвердило повреждение голеностопного сустава, которое Арнор получил в расположении сборной Исландии.

Сигурдссон из-за травмы пропустил домашний матч против «Динамо» (3:1). В ближайшие дни хавбек будет работать индивидуально и не полетит с командой в Австрию.