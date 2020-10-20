РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Арнор Сигурдссон повредил голеностоп и работает индивидуально

17:58
Теги:

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон прошел медобследование в Москве, сообщает официальный сайт клуба. Оно подтвердило повреждение голеностопного сустава, которое Арнор получил в расположении сборной Исландии.

Сигурдссон из-за травмы пропустил домашний матч против «Динамо» (3:1). В ближайшие дни хавбек будет работать индивидуально и не полетит с командой в Австрию.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/arnor-sigurdsson-rabotaet-individualno/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир