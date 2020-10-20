Арнор Сигурдссон повредил голеностоп и работает индивидуально
17:58
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон прошел медобследование в Москве, сообщает официальный сайт клуба. Оно подтвердило повреждение голеностопного сустава, которое Арнор получил в расположении сборной Исландии.
Сигурдссон из-за травмы пропустил домашний матч против «Динамо» (3:1). В ближайшие дни хавбек будет работать индивидуально и не полетит с командой в Австрию.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/arnor-sigurdsson-rabotaet-individualno/
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