Аркадий Дворкович: "ЦСКА первым использовал ошибку соперника, поэтому все логично"

Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович после матча 22-го тура РПЛ "Спартак" – ЦСКА (0:2) назвал победу армейцев заслуженной.

– Как вам матч?

– В первом тайме было интересно, во втором – не очень. Футбол состоит из ошибок. В первом тайме "Спартак" должен был забивать, тогда я думаю, была бы ничья. "Спартак" не забил, во втором тайме произошла ошибка и все.

– Считаете, гости победили незаслуженно?

– Почему? Заслуженная. Они использовали ошибку и выиграли. Молодцы.

– Как считаете, почему ЦСКА преобразился после первого тайма, который полностью провалил?

– Я бы не сказал, что они преобразились. Просто забили мяч. Если бы не гол, то игра была бы равная.

– То есть матч подтвердил, что Гончаренко сильнее Кононова?

– Нет. Не подтвердил. Скажу банально, но футбол состоит из ошибок. Кто-то их допускает, кто-то нет. В данном случае армейцы первыми использовали ошибку соперника, а "Спартак" в перовом тайме не использовал. Так что все логично. (Елена Григорьевская)

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