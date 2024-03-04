Вратарь «Ахмата» рассказал о проблемах со сменой гражданства

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия рассказал о том, почему пока не сыграл за сборную Грузии.

— Ты говорил, что мечтаешь играть в сборной Грузии. Что ты делал для этого?

— 35 лет уже делаю (смеется). Я играю в футбол. Что еще нужно? Получить паспорт? Я подал документы, мне отказали. Больше не подавал. Мечты иногда сбываются, а иногда нет.

— Когда в последний раз подавал?

— Два года назад.

— Почему отказали?

— Не сказали. Странная ситуация.

— Есть догадки?

— Не знаю. Я не отказывался от грузинского паспорта. Родился в Москве, когда мне было два года, родители уехали в Тбилиси. Гражданство России я получил только в 13 лет, вернувшись в Москву. Грузинское автоматически было приостановлено. Но отказ даже не отражен. Гражданство мне надо было даже не получить, а восстановить — это считается самым простым путем. Но кто-то не захотел, чтобы оно у меня оказалось.

— Ты не обновлял грузинский паспорт? Думаю, это требовалось.

— Наверное. Я тогда не понимал систему. Потом слышал: если хотели кого-то вызвать в сборную, просто приносили ему паспорт. Может, ко мне не было такого интереса, — цитирует Шелию Sport24.