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4 марта, 14:30

Вратарь «Ахмата» рассказал о проблемах со сменой гражданства

Виктория Кравченко
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Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия рассказал о том, почему пока не сыграл за сборную Грузии.

— Ты говорил, что мечтаешь играть в сборной Грузии. Что ты делал для этого?
— 35 лет уже делаю (смеется). Я играю в футбол. Что еще нужно? Получить паспорт? Я подал документы, мне отказали. Больше не подавал. Мечты иногда сбываются, а иногда нет.

— Когда в последний раз подавал?

— Два года назад.

— Почему отказали?

— Не сказали. Странная ситуация.

— Есть догадки?

— Не знаю. Я не отказывался от грузинского паспорта. Родился в Москве, когда мне было два года, родители уехали в Тбилиси. Гражданство России я получил только в 13 лет, вернувшись в Москву. Грузинское автоматически было приостановлено. Но отказ даже не отражен. Гражданство мне надо было даже не получить, а восстановить — это считается самым простым путем. Но кто-то не захотел, чтобы оно у меня оказалось.

— Ты не обновлял грузинский паспорт? Думаю, это требовалось.

— Наверное. Я тогда не понимал систему. Потом слышал: если хотели кого-то вызвать в сборную, просто приносили ему паспорт. Может, ко мне не было такого интереса, — цитирует Шелию Sport24.

Источник: https://sport24.ru/football/news-626423-mne-pisali-pochemu-sheliyu-ne-vyzyvayut-v-sbornuyu-gruzii-vratar-akhmata-o-problemakh-so-smenoy-grazhdanstva
Гиорги Шелия
ФК Ахмат
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
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Урал – Зенит
 - : -
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Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
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 - : -
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 - : -
10.03 19:00
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