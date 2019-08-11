Ари выбыл на две недели и не сыграет с "Порту"

Форвард "Краснодара" Ари пропустит две недели из-за травмы. Он не сможет сыграть в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против "Порту".

- Задняя поверхность бедра. Пропущу две недели, - цитируют Ари "РИА Новости". Ранее футболист не попал в заявку на матч пятого тура чемпионата России против "Рубина" (1:0).

33-летний нападающий в текущем сезоне провел пять матчей и сделал одну голевую передачу. Матч "Порту" - "Краснодар" состоится 13 августа. В первой игре португальский клуб победил со счетом 1:0.

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