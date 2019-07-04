Ари после гола в ворота "Спартака" изобразил быка

Во втором тайме матча Кубка Париматч Премьер "Спартак" – "Краснодар" команды обменялись голами. На 63-й минуте сначала эффектным ударом из-за штрафной в ближний угол отличился полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев, следом забил форвард "быков" Ари. Бразильский футболист, сыгравший за сборную России, после этого замер на некоторое время – по всей видимости, в позе быка.

В первом тайме "Краснодар" вышел вперед после гола Руслана Камболова.